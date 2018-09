Polícia Civil localiza em Novo Progresso caminhão com carga denunciada em MT por apropriação indevida

Central de Informações da Cultura FM – Reportagem Paulo Monteiro, fonte PC Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia ouve depoimentos e investiga, pois o caso deixou muitos questionamentos em aberto – quem é o motorista? Para onde iria a carga? Quem é o real proprietário do caminhão? Logo que avançarem as investigações traremos novos detalhes sobre o assunto.

Sem localizar o motorista, detectada a carga denunciada, enquanto vistoriava a carga os IPCs foram abordados por um funcionário da Casa da Ração que lhes entregou as chaves e documentos do caminhão.

You May Also Like