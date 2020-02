Policia Civil ,Militar e Conselho Tutelar atuam na”Operação Carnaval Por Todo o Pará”em Novo Progresso

Operação ‘Carnaval Por Todo o Pará’ em Novo Progresso conta com ação das Policias Civil e Militar.(Foto:Via WhatsApp)

A Operação cumpre a determinação da Secretaria de Estado de segurança Publica e teve inicio na sexta-feira (21) a Operação “Carnaval Por Todo o Pará’ em Novo Progresso, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar. O foco da operação é a prevenção de crimes e violências contra crianças e adolescentes vendas de bebidas alcoólicas e no combate à exploração sexual infantil e na repressão à poluição sonora.

Em Novo Progresso a Policia Militar na sexta-feira (21), apreendeu mais de 50 motocicletas (Foto) em vias publica com problemas de documentação – foram encaminhadas para pátio do DITRANP para providencias.

A ação é feita nas vias publicas e em estabelecimentos comerciais, para o combate do delito em venda de bebida alcoólica e cigarros a adolescentes.

“É nossa obrigação e dever dar segurança a todos, desde o deslocamento, na saída da Região Metropolitana de Belém ou das cidades polos do Estado, para que no trajeto, na permanência e no retorno da população nós possamos garantir que tudo flua dentro da normalidade e do planejado. Para isso foi feito uma ação integrada de todo o sistema de segurança pública, cada órgão cumprindo a sua missão, porém de forma harmônica para que possamos garantir a segurança em qualquer ponto do Estado” – Ualame Machado, secretário de Segurança Pública do Pará.

Polícia Militar –

Durante a operação, o efetivo da Polícia Militar estará presente com mais de mil homens, trabalhando com jornadas extraordinárias para reforçar a segurança nos municípios em que já atuam.

Polícia Civil –

A instituição também estará com efetivos reforçados nas delegacias e seccionais das principais localidades. Por meio da operação integrada ‘Anjo da Guarda’, atuará na fiscalização de casas de shows e bares para evitar a presença de crianças e adolescentes em situação de risco. Também atuará na regularização desses estabelecimentos comerciais e na repressão à poluição sonora.

Esforços contarão também com mais de 100 viaturas, 20 embarcações e 3 aeronaves da segurança pública por todo o estado.

