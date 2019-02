Polícia Civil prende 13 pessoas por tráfico de drogas em Concórdia do Pará

Polícia apreende arma, munições e dinheiro com 13 pessoas presas por tráfico de drogas em Concórdia do Pará — Foto: Polícia Civil

Armas, munições e mais de R$ 5 mil foram apreendidos com o grupo.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (15) treze pessoas por tráfico de drogas em Concórdia do Pará, nordeste do estado. As prisões aconteceram durante a operação Diamante, onde foram apreendidos armas, munições e dinheiro.

De acordo com o delegado Paulo Henrique Júnior, as investigações levaram ao grupo que estava realizando o tráfico de drogas no município. Com eles foram encontradas uma arma calibre 12 com três munições, 17 munições de calibre 22 e R$ 5.822.

Os presos foram autuados por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. Eles estão presos na delegacia de Concórdia do Pará à disposição da Justiça.

