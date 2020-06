Polícia Civil prende 71 pessoas e apreende 13 quilos de drogas

A ação policial também cumpriu sete mandados contra adolescentes, instaurou 32 procedimentos referentes à operação e registrou 108 boletins de ocorrência

A PC apreendeu 13 Kg de drogas ilícitas entre segunda-feira (22) e esta sexta-feira (26) na Região Metropolitana de Belém (RMB) (Foto:Divulgação)

A Polícia Civil do Pará deteve dez adolescentes, cumpriu 71 mandados de prisão e apreendeu 13 Kg de drogas ilícitas entre segunda-feira (22) e esta sexta-feira (26, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação policial denominada Operação Tarrafa (rede de pesca circular) foi considerada alusiva à Semana Nacional de Combate às Drogas, promovida pelo Ministério da Justiça.

De acordo com a polícia, a maior parte dos entorpecentes apreendidos foi encontrado em Ananindeua. O delegado-geral, Alberto Teixeira informou que as equipes apreenderam mais de 13 quilos de maconha e diligenciaram em combate ao tráfico de drogas. Ele disse ainda que nestes últimos cinco dias, foram instaurados 32 procedimentos referentes à ‘Tarrafa’ e registrados 108 boletins de ocorrência. À frente da ação policial estavam equipes das diretorias de Polícia Metropolitana, do Interior, de Atendimento a Grupos Vulneráveis e Especializada.

Entre os flagrantes, nesta sexta-feira (26), dois homens foram presos, no bairro da Cabanagem. No município de Aurora do Pará, nordeste paraense, um casal também foi preso após a polícia encontrar grande quantidade de substância entorpecente similar ao “oxi” pronta para comercialização. A polícia não informou a quantidade da droga encontrada. Os suspeitos ofereceram aos policiais a quantia de R$ 1 mil, para não serem presos. Agora, vão responder por tráfico de drogas e pelo crime de corrupção ativa.

Policiais civis da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) cumpriram sete mandados contra adolescentes na Região Metropolitana de Belém. Durante a Operação Tarrafa, a Polícia Civil também cumpriu determinação judicial referente à incineração de mais de uma tonelada de drogas que estavam acondicionadas na sede da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em Belém.

Uma tarrafa é uma rede de pesca circular com pequenos pesos distribuídos em torno de toda a circunferência da malha. A tarrafa é arremessada geralmente com as mãos, de tal maneira que esta se abra o máximo possível antes de cair na água.

Por:OLiberal/Valeria Nascimento

26.06.20 20h20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...