Polícia Civil prende acusado de estuprar e matar jovem em Breu Branco

“Moabe” confessou o crime e afirmou que o motivo foi ciúmes (Foto:Divulgação)

Wemerson Lima Cavalcante, conhecido como “Moabe”, é acusado de ser o autor dos crimes que vitimaram a jovem Camila de Souza Rocha

A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (12), no município de Breu Branco, sudeste paraense, Wemerson Lima Cavalcante, conhecido como “Moabe”. Ele é acusado de estuprar e matar a jovem Camila de Souza Rocha na última sexta-feira (9), no bairro Liberdade, no mesmo município, e estava foragido desde então.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada de sexta, na casa da vítima. Depois de algumas horas, após os familiares darem falta de Camila, se dirigiram para a residência dela, onde localizaram o corpo e acionaram a polícia.

Iniciadas as investigações, a equipe de policiais civis da Delegacia de Polícia de Breu Branco conseguiu identificar o autor do crime, que foi qualificado e localizado em seu esconderijo. Os policiais, então, iniciaram o cumprimento do mandado de prisão de Wemerson, expedido pela Vara Única da Comarca de Tucuruí.

Ainda de acordo com a polícia, ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado tentou cometer suicídio, ingerindo substância venenosa. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Breu Branco, onde foi medicado e submetido ao procedimento médico.

Ao receber alta médica, “Moabe” foi conduzido à carceragem da DP de Breu Branco, onde permanece sendo interrogado. “A princípio, ele afirmou aos policiais civis que praticou o crime por ciúmes, vez que a vítima não aceitava o relacionamento com ele”, informou a Polícia Civil.

Camila de Souza Rocha foi brutalmente assassinada na última sexta-feira (9), no bairro da Liberdade, no município de Breu Branco (Redes Sociais)

Por:João Paulo Jussara

