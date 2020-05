Polícia Civil prende assaltante de caminhão em Dom Eliseu

A quantia de R$ 28 mil em espécie foi resgatada pela polícia (Foto:Reprodução/Ascom PC)

Segundo a polícia, o prejuízo do roubo foi de quase R$ 30 mil

A Polícia Civil de Dom Eliseu, no nordeste paraense, prendeu, na tarde da última terça-feira (5), um homem suspeito de assaltar um caminhão no município. De acordo com informações divulgadas pela polícia, a vítima informou que o prejuízo do roubo acarretava um valor estimado de R$ 28 mil em dinheiro, cheques e um aparelho celular.

Segundo a polícia, a vítima fez a denúncia e, após as diligências iniciais, a equipe policial conseguiu reunir informações sobre as características do autor do crime e também sobre uma motocicleta que teria sido usada durante a ação criminosa. Os policiais conseguiram, ainda, levantar detalhes sobre a vida do suspeito, como o bairro onde ele mora e o local onde costuma jogar cartas.

De posse das informações, a equipe policial fez a abordagem do suspeito, que foi levado até sua residência. Inicialmente, informou a polícia, o homem se mostrou muito tranquilo, concordou com a entrada dos agentes na casa e negou que estaria cometendo qualquer crime e roubo na cidade. Ele apresentou aos policiais uma quantia de R$ 1200, alegando ser de um cheque recentemente trocado para comprar uma moto.

Entretanto, após buscas na residência, foram encontrados envelopes rasgados da vítima do assalto. Questionado, o suspeito disse onde estava escondido o restante do dinheiro que, somado ao que já havia sido entregue, dava o valor de R$ 5.132.

Os policiais perguntaram, ainda, onde estaria escondida a arma de fogo usada na ação, o restante do dinheiro e o celular roubados, mas ele teria dito que usou somente um celular por debaixo da camisa para intimidar a vítima, e que teria jogado o celular e os cheques em um matagal próximo de sua casa. O suspeito teria confessado, ainda, que a moto usada havia sido emprestada.

A polícia foi até o local mencionado e conseguiu resgatar o restante dos objetos e dinheiro roubados. A moto foi apreendida. O suspeito do roubo e o homem que emprestou a motocicleta foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, e seguem à disposição da Justiça.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...