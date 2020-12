Polícia Civil prende casal suspeito de matar investigador

A vítima foi morta no município do Acará. A dupla foi encontrada em Florianópolis (SC).

Um casal suspeito do assassinato de um investigador da Polícia Civil do Pará foi preso em Florianópolis (SC). Arnaldo Alves Pereira foi morto no município do Acará, no último mês de julho. Ele estava afastado das atividades funcionais para candidatura de cargo eletivo.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos do Estado do Pará (DHAP) em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. As equipes cumpriram o mandado de prisão do casal pelo crime de homicídio qualificado, na segunda-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, após a morte do investigador, os dois fugiram para a cidade de Florianópolis (SC) e foram localizados no bairro Vargem Grande, onde estavam morando há aproximadamente quatro meses.

Na residência dos criminosos, foi encontrada uma pistola e várias munições. Os presos, identificados como Nilza e Márcio, são suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua no estado. Os procedimentos policiais ainda estão sendo realizados, assim como a transferência dos presos para o Pará.



Foto: Reprodução

Fonte: G1 PA — Belém

