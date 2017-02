Polícia Civil prende em flagrante quatro acusados de tráfico de drogas na UFPA

Quatro pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (09), por policiais civis, acusadas de vender drogas dentro da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus do Guamá, em Belém. As prisões ocorreram após três dias de investigações, que contaram com filmagens feitas pela equipe de investigadores da Seccional Urbana do Guamá, mostrando a ação dos traficantes, que não são estudantes e nem possuem qualquer vínculo com a Universidade.

O tráfico de entorpecentes ocorria na área de recreação conhecida como “vadião”, localizado próximo às margens do Rio Guamá. Com os presos, os policiais civis apreenderam 13 porções de maconha, na forma conhecida por “limãozinho”, e 40 tiras e três tabletes de “skank” – maconha modificada em laboratório.

Os presos foram identificados como Anderley Barbosa Carvalho Fonseca, 32 anos; Edeval Souza Costa, 26; Roger Matheus Barbosa de Assis, 21, e Carlos Alberto Santos Costa Neto, 18. Todos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Segundo o delegado Daniel Castro, diretor da Seccional Urbana do Guamá, a operação policial atendeu a uma demanda feita pela própria direção da UFPA em relação ao tráfico de drogas que vinha ocorrendo na área do “vadião”. “Isso vinha incomodando as pessoas que frequentam o setor médico, o setor bancário e o restaurante dos funcionários, porque o tráfico de drogas estava descarado no local”, disse o delegado.

A operação foi articulada em conjunto com o Núcleo de Segurança da UFPA, para que fossem realizadas investigações durante três dias consecutivos dentro do campus Guamá. “Foram efetuadas filmagens no campus, onde se constatou que a venda de drogas estava ininterrupta no local”, reiterou o delegado.

Os presos foram conduzidos para a Seccional Urbana, e as drogas apreendidas encaminhadas para a perícia. As investigações continuam para apurar o envolvimento de outras pessoas no tráfico de drogas dentro da instituição de ensino.

Fonte: Agência Pará.

