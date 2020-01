Polícia Civil prende foragido acusado de ter estuprado quatro mulheres em Curuçá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele atacava as vítimas sempre de modo semelhante: primeiro, ele arrombava as casas das mulheres, para roubar pertences de valor. Durante a invasão, ele atacava e estuprava as mulheres.

Após sua prisão e ser levado até a delegacia de Polícia Civil de Curuçá, ficou comprovado em um busca nos sistemas de segurança pública que ele estava foragido do sistema penal desde 2016 e, por isso, ele já foi encaminhado de volta à prisão e vai cumprir pena no Centro de Recuperação Regional de Castanhal.

Cristian Luis Amorim Dias, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (14), acusado de estuprar quatro mulheres no município de Curuçá, nordeste do Estado.

