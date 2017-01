Polícia Civil prende homem por estuprar idosa e tentar matar neto em MT

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por crime de estupro cometido contra uma idosa de 76 anos e tentativa de homicídio do neto, de 16 anos, ocorrido no dia 22 de janeiro. O suspeito, Adriel Pereira da Silva, 28, foi preso em flagrante, no mesmo dia, por policiais da Delegacia da Polícia Civil de Rosário Oeste (128 km ao Norte).

A idosa foi encontrada em estado de choque, deitada na cama, sem as roupas, depois que o suspeito invadiu a casa com a intenção de roubar. Ele imobilizou a idosa, segurando-a pelos braços e garganta e cometeu o estupro.

O neto da vítima, de 16 anos, chegou a casa e encontrou o suspeito dentro do imóvel. Ele entrou em lutar corporal com o estuprador, que pegou uma tesoura e tentou golpear em direção garganta do jovem, que acabou ferido no pescoço por ter colocado a mão na frente.

As vítimas foram socorridas, iniciando as diligências investigativas para localizar o acusado, que foi preso tentando pegar uma carona para fugir da cidade. Ele foi conduzido a Delegacia de Rosário Oeste e autuado em flagrante pelo delegado, Fabiano Pitóscia, que representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Adriel foi encaminhado à Cadeia de Rosário Oeste.

A prisão foi efetuada pelos investigadores Roberto, Vantuir e Altamiro, com participação da escrivã Barbara.

