Polícia Civil prende homem que vendia drogas via aplicativo para alunos da UFPA

Um homem identificado por Carlisson Mendonça Pinheiro, foi preso no bairro do Guamá, em Belém, no final da tarde de quarta-feira (14) com 20 unidades de Maconha.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carlisson fazia as vendas por meio de um aplicativo de mensagens para os alunos da universidade. Ainda de acordo com a polícia o acusado fazia uma espécie de marketing da droga por meio de anúncios enviados pelo aplicativo.

O caso foi registrado na Seccional do Guamá. Carlisson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está recolhido à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA.

