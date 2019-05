Policia Civil prende mais pessoas suspeitas de assalto ao banco Sicredi em Castelo dos Sonhos

ARMAS USADAS PARA O ASSALTO (Foto:Divulgação Policia)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, prendeu mais pessoas [nomes não divulgado] no procedimento de investigação ao assalto ao sicredi de Castelo dos Sonhos.

“Elas são suspeitas de participar repassando informações para os assaltantes de banco que usaram armamentos pesados fizeram reféns e atiraram contra agencia do sicredi”.

De acordo com a informação o Delegado Francimar esta frente do caso – a investigação continua após ouvir os assaltantes presos mesmo feridos em depoimento.

Os nomes das pessoas presas não foi divulgado, dos assaltantes a policia mantém à identidade em sigilo, o Jornal Folha do Progresso conseguiu saber que eles são da cidade de Anapú no Pará.

Leia Também:Assalto Sicredi-Um assaltante foi morto dois feridos em confronto com a polícia em Castelo dos Sonhos- IMAGEM FORTE

Entenda o caso

Três homens fortemente armados entraram na agencia sicredi de Castelo dos Sonhos por volta das 10h00mn desta sexta-feira (03), assaltaram o banco [valor não divulgado] e fizeram três reféns entre eles o gerente e funcionários da agencia e saíram em fuga.

Os Reféns e os assaltantes saíram em um veiculo rumo rodovia BR 163 sentido Mato Grosso, através de WhatsApp populares ao saberem do assalto fecharam a rodovia em uma ponte próximo ao distrito , a policia seguia os assaltantes em uma viatura, neste local houve o confronto, foi troca de tiros, com um bandido morto dois feridos, o gerente do banco e um funcionário saíram feridos, um policial militar levou um tiro na perna, não corre risco de morte.

Estado Grave

Conforme informação que chegou até redação do Jornal Folha do Progresso ,o funcionário do banco identificado por Eduardo vai ser transferido de aeronave para o Mato Grosso ,ela estaria com um corte na cabeça e uma bala alojada nas costas outro tiro pegou um de raspão na perna

Presos

Os presos foram encaminhados para a Central de Polícia, em Castelo dos Sonhos, onde foram ouvidos e, em seguida, para uma unidade médica para avaliar o estado de saúde, posteriormente para uma prisional, onde deverão aguardar as decisões da Justiça.

Eles vão responder pelos crimes de uso de armas e ainda associação criminosa.

NOTA À IMPRENSA SICREDI



Em relação ao roubo ocorrido na agência do Sicredi no Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira (a 1.785,5 km de Belém), no Pará, na manhã desta sexta-feira (03.05), a instituição financeira cooperativa informa que as pessoas em poder dos criminosos foram liberadas. Elas foram encaminhadas para unidades de saúde para atendimento médico e passam bem. Os criminosos foram presos pela Polícia.

Em função do ocorrido, a agência ficou bastante danificada e permanecerá fechada até que os reparos sejam feitos. A reabertura será comunicada aos associados.

O Sicredi orienta aos associados a utilizarem os canais de atendimento digitais (site e aplicativo) ou se dirigirem às agências de Novo Progresso (PA) ou de Guarantã do Norte, que ficam a 153,7 km e 211,1 km, respectivamente, de Castelo de Sonhos.

A instituição financeira cooperativa reforça que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender as necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua e colabora com as autoridades policiais que investigarão o ocorrido. Íconepress Assessoria de Imprensa e Agência de Conteúdo

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...