Polícia Civil prende mais um envolvido em arrombamento a banco de Igarapé-Miri

(Foto:Reprodução) – Quadrilha fugiu com o cofre da agência; até o momento, cinco já foram presos

Nesta quinta-feira (3), o quinto envolvido de participar do arrombamento e furto do cofre da agência do Banco Bradesco em Igarapé-Miri, crime ocorrido no último dia 15 de setembro, foi preso pela Polícia Civil. Rafael da Costa Lobato, de 28 anos, foi detido foi policiais da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Logo após o crime, policiais da DRRBA se deslocaram até a região para início das investigações, identificando o núcleo criminoso responsável pelo crime. As equipes policiais passaram a levantar informações, e com os detalhes em mãos, eles representaram o pedido de prisão preventiva dos suspeitos, além da emissão de mandados de busca e apreensão. No dia 20 de setembro, foi deflagrada uma operação que resultou na prisão de Everaldo Fonseca Correia, Sebastião Barbosa Ramos e Antônio Carlos Pantoja da Silva. Com eles, a polícia apreendeu grande quantidade de material usado no crime, como serras elétricas, alavancas, rádio-comunicadores, outros materiais.

No dia 26 de setembro, a Polícia Civil prendeu o quarto envolvido no arrombamento, Erison Pantoja Corrêa, 23 anos, que confessou participação. Nesta quinta, foi cumprida a prisão temporária de Rafael Lobato, o qual estava na cena crime, como foi citado em diversos depoimentos dos outros presos. Em coletiva no dia da prisão dos três primeiros envolvidos, segundo o delegado-geral Alberto Teixera, ao todo, foram emitidos sete mandados de prisão temporária para esse caso, expedidos depois da Polícia Civil identificar os envolvidos no arrombamento à agência.

O crime

No dia do crime, por volta de 1h, eles entraram pela parte de trás do banco, serrando as grades. Dentro da agência, eles teriam tentado cortar o cofre com o uso das ferramentas, mas não conseguiram, e como alternativa, carregaram e fugiram com o tesouro em uma caminhonete. Cerca de dez pessoas participaram da ação, que é considerada uma nova modalidade de roubo banco: fugir levando o cofre.

Os bandidos abandonaram algumas ferramentas no local, e isso ajudou a polícia, já que utensílios similares foram achados na casa de Everaldo, durante o cumprimento dos mandados de busca em apreensão em Igarapé-Miri. As investigações seguem visando à prisão de demais envolvidos.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...