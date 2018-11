Polícia Civil prende servidor da Sefa acusado de estuprar enteada por 11 anos em Santarém

Rg 15 O Impacto Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A vítima foi na delegacia acompanhada da mãe para fazer a denúncia. A vítima fez um vídeo no qual o acusado aparece confirmando que abusava dela desde que ela tinha 5 anos. Durante as investigações descobrimos que ele também abusou de uma sobrinha de 10 anos. Ele oferecia dinheiro às menores para praticar o crime”, informou Dra. Mila.

You May Also Like