Polícia Civil prende três assaltantes da Lotérica de Novo Progresso

O roubo aconteceu por volta das 11h, quando a lotérica estava funcionando. Uma pessoa pulou o acesso adentrou parte interior da agencia , enquanto o bando rendeu as funcionária e a obrigou a entregar dinheiro e abrir o cofre com posse de uma arma de fogo. De lá, os bandidos saíram levando uma quantia não divulgada pela policia, mas estima que mais de R$ 250 mil em dinheiro.

Os suspeitos foram identificados e reconhecidos pela câmara de segurança do local, eles também foram reconhecidos por testemunhas que se encontravam na hora do roubo. “Diante dos reconhecimentos fotográficos (filmagem) representamos pela prisão preventiva dos suspeitos, deferido pelo juiz da comarca.

A Policia Civil de Peixoto (MT) em uma abordagem de rotina prendeu Marques de Souza, ele tinha mandado de prisão, ele pode ser o assaltante que usava capacete no momento do assalto a lotérica, conforme mostrou vídeo .

