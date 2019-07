Polícia Civil prende três pessoas por extração ilegal de madeira em Pacajá, no Pará

Polícia prende três pessoas por extração ilegal de madeira em Pacajá, no sudeste do Pará — Foto: Polícia Civil

No local, policiais da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) flagraram a extração ilegal de madeira tipo castanheira, além de terem encontrado uma grande quantidade de madeiras cortadas e prontas para a comercialização.

A Polícia Civil prendeu três pessoas por extração ilegal de madeira em Pacajá, sudeste do Pará. As prisões aconteceram na quarta-feira (17), após denúncia de que homens armados estariam agindo na zona rural do município.

No local, policiais da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) flagraram a extração ilegal de madeira tipo castanheira, além de terem encontrado uma grande quantidade de madeiras cortadas e prontas para a comercialização.

Os acusados foram presos e encaminhados para a delegacia de Marabá, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental.

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...