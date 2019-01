Polícia Civil pretende reativar plantão de 24h em delegacias

(Foto: Polícia Civil/Divulgação) -A meta da Polícia Civil é que todas as delegacias do Estado atendam a população a qualquer hora.

A médio prazo, com o aumento do efetivo, será possível reativar o funcionamento das delegacias em todo o Estado aos finais de semana, o que aumentará ainda mais a segurança pública no Pará. Quem garante é o delegado geral de Polícia Civil do Estado, Alberto Teixeira. Segundo ele, a falta de pessoal será um dos grandes problemas a serem enfrentados pela atual gestão. “Nossa meta é que todas as delegacias funcionem 24 horas por dia, de segunda a segunda-feira, com um atendimento de qualidade para a sociedade”, afirmou.

Segundo Teixeira, o efetivo de policiais civis que deveriam estar em atividade hoje seria de 5,6 mil, mas apenas 3.324 estão em atividade, com 2.276 vagas não preenchidas, o que representa 40,65% do contingente mínimo previsto em lei. E mais: com o envelhecimento do efetivo, este ano 903 policiais estarão aptos a se aposentar, segundo a Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil. Desse total, 474 processos já se encontram em trâmite.

REDISTRIBUIÇÃO

Para tentar minimizar a situação, o delegado geral já solicitou ao governador que 100 policiais cedidos a outros órgãos do Estado retornem para a Polícia Civil para a atividade fim (investigação). Além disso, a intenção de Alberto Teixeira é chamar os excedentes do último concurso, que totalizam 470 policiais, para formação na Academia da Polícia Civil (Acadepol), com previsão de conclusão de curso para quatro meses. “Dessa forma minimizaríamos a perda dos policiais em processo de aposentação. O governador já autorizou a prorrogação desse concurso por mais um ano”, explicou.

Outra solução apresentada ao governador foi a contratação emergencial de servidores temporários para a área administrativa, destinados a área meio, para liberar mais servidores para atividade policial. “Outra sugestão seria também chamar aposentados que ainda possam contribuir com o trabalho e solicitamos à Procuradoria Geral que analise o caso dos policiais que estão sub judice, que foram eliminados em alguma fase do concurso e entraram na Justiça”.

A longo prazo, Alberto Teixeira pretende realizar um novo concurso público para a Polícia Civil, que já foi solicitado ao governador do Estado. “Temos de iniciar de imediato o processo licitatório, já que todo o trâmite dura, em média, dois anos para nos aproximar ao máximo do efetivo legal previsto em Lei”, destacou.

NÚMERO

5,6 mil – É o número de policiais civis que deveriam estar em atividade hoje no Pará, segundo o delegado geral de Polícia Civil. Atualmente, 3.324 servidores atuam na corporação.

Edital do concurso da PM deve sair neste semestre

No caso da Polícia Militar, a Lei de Organização Básica (LOB) da corporação estabelece um efetivo de 31.757 policiais militares. O efetivo atual é de 16 mil homens em atividade. A previsão é de que, até 2026, uma média de 800 policiais deixem a instituição, anualmente, em função de pedidos de reserva remunerada (aposentadoria por tempo de serviço).

O comando geral da corporação informa que pretende realizar novo concurso público para o ingresso de 1.800 policiais militares, em 2019. A previsão é de que edital seja lançado até o fim deste semestre.

