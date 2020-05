Polícia Civil promove operação ‘Cartão de Visita’ para manter medidas de restrição no Pará

Polícia Civil promove a operação “Cartão de Visita” (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

Ao todo, 11 municípios receberam a ação simultânea coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior

De forma simultânea, onze 11 municípios paraenses recebem a operação “Cartão de Visita”, realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19). A ação visa dar cumprimento às medidas de restrição impostas pelo Decreto Governamental 729/2020.

Coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a operação conta com 160 policiais civis divididos em 48 viaturas. As fiscalizações ocorrem nas cidades de Castanhal, Vigia, Santo Antonio do Tauá, Santa Izabel, Capanema, Breves, Santarém, Abaetetuba, Cametá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Autuações

Na segunda-feira (18), as equipes da Polícia Civil realizaram 51 autuações em todo o Pará, das quais sete foram em cidades do interior. Em Belém, as equipes da Diretoria de Polícia Especializada e Administrativa aplicaram sanção em um supermercado no bairro Batista Campos, por permitir a entrada de mais de uma pessoa da mesma família. Durante a ação, nove bares e estabelecimentos similares situados nos bairros da Pedreira, Marco e Marambaia foram fechados e notificados.

Já em Ananindeua, policiais civis da Ceat Cidade Nova aplicaram advertência em um mercadinho e bar localizado no conjunto Cidade Nova IV, que estava aberto com três clientes consumindo cerveja.

Em Castanhal, nordeste do Estado, foram aplicadas duas sanções. Uma pessoa foi advertida por transitar sem o uso de máscaras na avenida Magalhães Barata, bairro Centro. Já em Santo Antônio do Tauá, houve a aplicação de duas advertências contra pessoas que estavam na rua sem finalidade considerada essencial.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...