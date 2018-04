POLÍCIA CIVIL PROMOVE REUNIÃO DE TRABALHO COM NOVOS POLICIAIS CIVIS EM ITAITUBA/PA

A Polícia Civil promoveu, no último dia 05, reunião de trabalho, na sede da Superintendência Regional do Tapajós, em Itaituba, com os novos policiais civis lotados nos municípios da região.

O encontro foi presidido pelo delegado Superintendente Dr. Vicente Ferreira Gomes. Estiveram presentes os delegados, escrivães e investigadores recentemente nomeados pelo Governo do Estado após conclusão de concurso público. Durante a reunião, os novos policiais civis receberam as últimas orientações e tiveram esclarecimento de dúvidas, para o início das atividades de Polícia Judiciária.

O superintendente da 15ª Região do Tapajós, também tratou dos resultados obtidos no combate ao crime visando a diminuição dos índices estatísticos em cada um dos municípios que integram a região. Explanou sobre as metas de redução dos índices estão previstas no Programa de Redução da Criminalidade (PREC) que visa trabalhar os indicativos dos crimes de latrocínio, homicídio doloso e roubo.

Além disso, explicou o delegado, que o PREC visa uma maior integração entre as Policiais Civil e Militar, pois as metas de redução de crimes são compartilhadas entre as forças policiais de Segurança Pública.

Outro ponto destacado foi que o atendimento do servidor nas Unidades deve ser o melhor possível, sendo indispensável que o Policial Civil trate o cidadão com cortesia e urbanidade.

A reunião contou com a presença do diretor da 19ª Seccional de Itaituba, dos delegados plantonistas e titulares das Unidades Policiais vinculadas à Regional: Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, Aveiro, Trairão, Rurópolis, Placas e Delegacia da Mulher de Itaituba, os quais com muita satisfação recepcionaram os mais novos policiais, e narraram suas experiências de Polícia Judiciária nos seus municípios de lotação.

A programação contou com apoio logístico do escrivão da Superintendência Bibiano Vinholte responsável pela alimentação das informações da 15ª RISP.

Após a reunião, os novos policiais civis já seguiram aos municípios de atuação (Aveiro, Placas, Rurópolis, Trairão, Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Itaituba Seccional, Itaituba Deam). Cada município do Interior do Pará vai contar com a presença de delegados, inclusive cidades onde não havia delegado. Todas as cidades do interior do Estado passam a contar com novos policiais civis. A meta, com a chegada dos servidores policiais, é diminuir cada vez mais a demanda nas delegacias e reforçar a segurança pública no interior.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações da Polícia cívil de Rurópolis.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...