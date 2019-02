Policia Civil realiza Cumprimento de mandado de prisão na cidade de Curuá.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma equipe da Polícia Civil, Delegado Filipe Amorim Melo , Ipcs: Carioca e Diego Costa Oliveira e EPC : Thiago Melo deram cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de IRANILDO DO CARMO REPOLHO, de 40 anos Secretário de Pesca do Município de Curuá IRANILDO, vulgo “IRÁ”, é investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

You May Also Like