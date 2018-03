Polícia Civil realiza formatura de 149 novos delegados

A segunda-feira (26) foi de comemoração para os 149 novos delegados da Polícia Civil e seus familiares. Aprovados no concurso público da corporação, eles se formaram na segunda-feira, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, após quatro meses de formação técnica e profissional na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Os delegados vão reforçar a segurança pública dos 144 municípios do Estado.

O próximo passo será a lotação dos novos servidores públicos nas unidades de Polícia Civil do estado, quando eles saberão em qual região do Pará trabalharão inicialmente.

Governador Simão Jatene e demais autoridades durante a cerimônia de formatura

Os novos delegados concluíram o curso de Formação da Polícia Civil do Pará no dia 15 deste mês.

O curso foi o primeiro do Brasil a incluir sete disciplinas inéditas: Oratória; Atuação policial frente aos grupos vulneráveis; Relacionamento com a imprensa e mídias sociais; Abordagem psicopatológica do crime e da violência; Investigação financeira no enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro; Noções básicas de enfrentamento às fraudes veiculares e Linguagem brasileira de sinais.

O concurso aprovou ainda 300 investigadores, 180 escrivães e 20 papiloscopistas. Esse foi o segundo concurso público realizado em menos de quatro anos na Polícia Civil. Em 2014, ingressaram 386 novos policiais, sendo 146 delegados; 90 escrivães; 131 investigadores e 19 papiloscopistas. Vaney França Alexandre e João Costa são dois dos novos delegados empossados.

Vaney veio da Bahia, onde já fazia parte das forças de segurança como policial militar. “Tivemos uma formação exemplar na Academia de Polícia do Pará, uma verdadeira formação de ponta”, disse o novo delegado. “Agora é só colocar em prática tudo o que aprendemos”, completou. O carioca João Costa também elogiou a formação recebida, mas fez questão de ressaltar o que o fez optar pelo Pará na hora de escolher um concurso público na área de segurança.

“A crise na segurança é no país todo e eu sei o que falo, pois venho do Rio de Janeiro”, disse João. “Mas, no Pará se percebe que algo de bom e produtivo está sendo feito”, afirmou. “A estabilidade econômica e financeira do Pará também foi fundamental para minha escolha, pois vamos trabalhar sabendo que nossos salários estarão garantidos e assim vamos poder exercer nossas funções com mais tranquilidade”, completou.

RENOVAÇÃO: Com a nomeação dos novos delegados, que acontecerá no dia 07 de março, a Polícia Civil passará a ter um terço do atual efetivo de policiais civis no Estado com menos de quatro anos de serviço, o que representa uma corporação policial renovada. Em termos percentuais, a entrada de mais de 600 novos policiais civis nos quadros da Polícia Civil representará aumento de 20% no atual efetivo. Atualmente, a corporação conta com 2.413 policiais em atividade no Estado. Na semana passada foram nomeados 474, escrivães, Investigadores e papiloscopista.

“Em 3 anos e meio, conseguimos realizar 2 concursos públicos, aumentando nosso efetivo em 1.000 policiais, sendo 300 Delegados e 700 agentes. Graças a sensibilidades e o compromisso do Governo do Pará, com a Segurança Pública”, disse Rilmar Firmino.

A nomeação dos novos delegados é um dos pontos anunciados pelo governo do Estado no combate à criminalidade e garantia de mais segurança para a população paraense. Para o delegado-geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino, a nomeação dos colegas de profissão era um momento histórico, esperado por todos.

“Nós tivemos em 2014, um delegado para cada município, mas com a aposentadoria, perdemos vários delegados”, afirmou Rilmar. “Agora, voltaremos a ter homens em todos os municípios e isso é importante, porque o delegado de polícia é quem primeiro atende ao chamado das vítimas, da sociedade”, disse. “Em menos de quatro anos, promovemos dois concursos na área de segurança e isso nenhum estado conseguiu”, concluiu.

O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Luís Fernandes, ressaltou que um dos compromissos do governo pela melhoria na segurança foi cumprido, mas que as ações vão continuar. “Temos investimentos de quase meio bilhão de reais a fazer em 2018 na área de segurança”, revelou. “Enquanto outros estados apresentam problemas até para o pagamento de salários, nós conseguimos investir sem atrasar pagamentos”, completou.

Para o governador Simão Jatene, todos os nomeados podem se considerar – a partir do momento em que optaram por um concurso público no Pará – paraenses, “pois vão ajudar a construir o estado”. “Vocês terão a grata oportunidade de conhecer o estado pelo seu interior, o que é extremamente enriquecedor. Mas, preparem-se, pois terão poucos aplausos nos acertos e muitas e severas críticas ao menor erro”, pontuou Jatene. Sobre o concurso e a formatura dos novos delegados, Jatene disse que “mais um desafio foi vencido, que é o de ter um delegado para cada município”. “É mais um passo no sentido de combater a violência e melhorar os índices da segurança pública, o que nós fazemos mesmo com a crise que ainda assola o país. Enquanto existir essa vontade coletiva, unindo governo e sociedade, vamos vencer mais desafios, em todas as áreas”, concluiu Simão Jatene.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações da Polícia Civil

