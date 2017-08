Polícia Civil realiza nova chamada de aprovados em Concurso Público

A Polícia Civil do Estado do Pará convoca candidatos aprovados para vagas de desistentes do Concurso Público C – 203/2016-Sead/PCPA. Os selecionados irão ingressar no curso de formação da Academia de Polícia Civil (Acadepol) para preenchimento dos cargos de investigador, escrivão e papiloscopista.

A chamada é resultado das desistências dos candidatos que não compareceram ou não apresentaram documentação de acordo com o previsto no edital do certame.

Nos dias 17 e 18/08, os alunos receberão uniformes. No dia 21, terão aula inaugural.

A previsão é de que o curso termine em dezembro deste ano para os candidatos nas três categorias policiais citadas no certame

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...