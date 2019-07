Polícia Civil realiza operação no combate a crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no sudeste do Pará

Foram apreendidos um quadricículo, veículos de luxo em uma fazendo em Conceição do Araguaia — Foto: Reprodução/Polícia Civil do Pará

Seis mandatos de prisão estão sendo cumpridos nas cidades de Conceição do Araguaia, Rio Maria e Redenção, sudeste do Pará.

A Polícia Civil e o Ministério Público realizam na manhã desta sexta-feira (26), a ‘Operação Meiose’, que tem como objetivo o combate a crimes “do colarinho branco”, dos mais variados, dentre eles: lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informática, e associação criminosa. Seis mandatos de prisão estão sendo cumpridos nas cidades de Conceição do Araguaia, Rio Maria e Redenção, sudeste do Pará.

Segundo a polícia, a associação se aperfeiçoou na emissão de documentos falsos, criando pessoas fictícias, com os quais a quadrilha atuava na contratação dos mais variados serviços e produtos bancários. Foram apreendidos diversos veículos de luxo, quadriciclo, uma retroescavadeira orçada em cerca de R$ 500.000,00, todos comprados fraudulentamente, em nomes falsos e financiados pelo sistema bancário.

O líder da associação criminosa identificado como Danner Rhegis Gomes Vieira, foi preso na Fazenda Amanda Gabriela, no município de Conceição do Araguaia. Ainda segundo a polícia, o suspeito possuia vários nomes falsos e foi preso na companhia de Ordania Soares de Souza que também possuía documentos falsos usados pela associação criminosa.

A operação segue realizando diligências com apoio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...