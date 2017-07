Polícia Civil realiza operação no Pará contra o jogo Baleia Azul

A investigação também acontece em outros oito estados. Três celulares e um notebook foram apreendidos em Redenção.

Uma operação iniciada na manhã desta terça-feira (18) e comandada pela Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro visa combater o jogo “Baleia Azul”, uma corrente que tenta induzir adolescentes, através de contatos virtuais e 50 desafios lançados, a cometerem suicídio. Além do Rio de Janeiro, outros oito estados fazem parte da investigação, incluindo o Pará.

Em Redenção, região sul do Estado, uma equipe de cinco policiais civis e um oficial de justiça, sob o comando do delegado Ricard Ribeiro, apreenderam três celulares e um notebook. Dos objetos apreendidos, dois celulares e o notebook pertencem a um rapaz que está sendo investigado no município, e o terceiro celular é de sua irmã.

De acordo com informações da polícia, o mandado de busca e apreensão de objetos tecnológicos de comunicação, expedido pela justiça do Rio de Janeiro, chegou há quatro dias na região, solicitando cumprimento nesta terça-feira. A residência em que estavam os objetos está localizada no bairro Serrinha, mesmo local em que estaria um dos curadores da prática do “Baleia Azul” no Pará.

Ao se dirigir para o endereço, a equipe da polícia fez a apreensão dos objetos e tanto o investigado, como sua irmã, foram levados para a delegacia de Redenção para prestar esclarecimentos. Por não haver mandado de prisão decretado, nem condução coercitiva, ambos foram liberados em seguida.

Segundo a Polícia Civil de Redenção, o material apreendido irá passar por uma análise da equipe do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), unidade que faz parte do Núcleo de Inteligência da PC, responsável por verificar a existência de arquivos que sejam relevantes para a investigação. Caso seja constatada a existência de tais materiais, os objetos serão lacrados e enviados via malote para a Polícia Civil no Rio de Janeiro. Caso contrário, os objetos serão liberados e devolvidos aos proprietários.

