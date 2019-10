Polícia Civil realiza operações em combate a organizações criminosas no oeste do PA

Operação ‘Recidiva’ reuniu Polícia Civil do Baixo Amazonas e da capital paraense — Foto: Tracy Costa/G1

Operações ‘Recidiva’ e ‘Tipiti’ têm objetivo de desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas.

Polícia Civil realizou duas operações para combater organizações criminosas no oeste do estado. O objetivo é combater organizações e facções que atuam no estado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Foram dois dias de ação intensiva em Santarém, oeste do Pará. 23 pessoas foram presas.

As operações foram definidas depois que investigações da delegacia de polícia em Santarém e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Belém apontavam o envolvimento de várias pessoas em organizações criminosas. 38 policiais participaram das operações. Também foram apreendidos R$ 20 mil, entorpecentes, armas de fogo e veículos usados para praticar os crimes.

O Superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, explicou que as duas operações foram realizadas em conjunto e considerou positivo o resultado, com a instauração de novos inquéritos e monitoramento de facções.

“Nós tivemos duas operações, a ‘Recidiva’ e a ‘Tipiti’. A recidiva está intensificando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas e as organizações e facões criminosas, e a operação ‘Tipiti é desencadeada a nível estadual, com o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de prisão que estão em abertos pelo mais diversos crimes como assaltos, tráfico, homicídios e foragidos do sistema penal”, disse.

Por conta das investigações, os presos ainda serão mantidos na penitenciária de Santarém, mas depois que as operações forem concluídas devem ser transferidos para unidades federais. As investigações de combate as organizações criminosas continuam.

Por G1 Santarém e região — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...