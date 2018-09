POLÍCIA CIVIL REALIZOU A OPERAÇÃO JAMANXIN EM NOVO PROGRESSO, COM O OBJETIVO DE COMBATER O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

No inicio da manhã desta sexta-feira 28/09/2018, por volta das 06:00hrs, foi deflagrada a Operação Jamanxin para combate ao tráfico de entorpecentes na cidade de Novo Progresso.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, os quais resultaram nas seguintes prisões em flagrante:

1) MANOEL IZIDRO DA SILVA, vulgo “MANOEL DA PC”, em posse de 01 arma de fogo calibre 38, além de 42 munições intactas;

2) EDUARDO ARTUR PIRAN, vulgo “DUDU PIRAN”, em posse de 03 canos de revólver calibre 38, 02 canos de revólver calibre 32 e 01 tambor de revólver calibre 32;

03) PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, em posse de certa quantidade de maconha.

De acordo com a Superintendência Regional do Tapajós, participaram da operação 38 Policiais Civis da 15a RISP, 05 homens da Força Nacional de Segurança, bem como todo o efetivo do NAI/W.

Fonte/Imagens:plantao24horasnews.com.br com informações da Superintendência regional do Tapajós.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...