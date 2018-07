Polícia Civil recaptura homem condenado de latrocínio em Anapu

O criminoso também foi autuado pelo crime de falsa identidade

(Foto: Divulgação) –

A Polícia Civil recapturou, em Anapu, sudoeste paraense, Danzer Jacinto da Mota, que estava foragido de Justiça desde 15 de setembro do ano passado, quando fugiu do Sistema Penitenciário em Santarém, oeste paraense. Ele é condenado de Justiça e cumpria pena de 26 anos de reclusão pelo cometimento do crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Ao ser apresentado na Delegacia do município, ele foi autuado pelo crime de falsa identidade. O criminoso estava em Anapu, onde usava o nome falso de Fabio Silveira Nobre.

A recaptura foi comunicada à autoridade judiciária da região. Danzer será encaminhado ao Presídio do Centro de Recuperação Regional de Altamira.

Por: Portal ORM, com informações da PC 9 de Julho de 2018 às 12:13 Atualizado em 9 de Julho de 2018 às 14:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...