Polícia Civil recebe novo armamento para combater a criminalidade no Pará

(Foto Ascom da Polícia Civil) – Diretores de Divisões Especializadas estiveram reunidos para apresentar as novas armas, recém-adquiridas pelo governo do Estado, para uso em ações de enfrentamento ao crime. São fuzis T4 calibre 556, e carabinas de calibres CT 30 e ponto 40, considerados as armas mais modernas encontradas atualmente no mercado.

As novas armas foram apresentadas pelo delegado-geral de Polícia Civil, Rilmar Firmino, que destacou os investimentos do governo para que a polícia disponha de armamento compatível ao enfrentarmento de grupos organizados de criminosos.

Rilmar Firmino ressaltou que as sedes de superintendências de polícia no interior do Pará receberão um kit de armamento, com fuzis e carabinas. Entre as regiões que serão contempladas estão as que registram mais ocorrências de assaltos a bancos.

Na próxima semana, a Polícia Civil continuará os treinamentos, e só após a conclusão as armas novas serão distribuídas às unidades policiais.

