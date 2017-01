Polícia Civil recupera oito bicicletas furtadas no bairro da Terra Firme

Suspeito furtava bicicletas estacionadas na entrada de farmácias do bairro.

Dois adolescentes e um adulto foram encontrados com os veículos.

A Polícia Civil recuperou nesta quinta-feira (12) oito bicicletas que haviam sido furtadas no bairro da Terra Firme, em Belém. Dois adolescentes e um adulto, que estavam de posse dos veículos, foram conduzidos até a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP).

Os menores foram levados em seguida para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) para responder por ato infracional de receptação de roubo. O adulto tem 45 anos e foi autuado por receptação dolosa e corrupção de menores.

Segundo o delegado Victor Manfrini, titular da UIPP, a apreensão foi resultado de uma operação de combate aos roubos no bairro. Durante a prisão, os policiais civis apreenderam em posse do suspeito uma chave-micha, usada para abrir cadeados de bicicletas. Ele atuava com as estacionadas na entrada de farmácias no bairro. “Esse tipo de crime incomoda demais a população, principalmente, as pessoas menos abastadas”, disse o delegado.

