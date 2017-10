Polícia Civil resgata 16 galos usados em rinhas de briga em bairros de Belém

A operação policial foi realizada nos bairros do Guamá e Telégrafo, na capital paraense. Segundo o diretor da DEMA, delegado Luís Xavier, os galos estavam bastante lesionados por causa das brigas às quais eram submetidos. O policial civil explica que dois proprietários dos animais apreendidos foram conduzidos até a sede da DEMA, onde foram autuados por crime de maus tratos previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

A Polícia Civil divulgou, nesta segunda-feira (9), os resultados da operação Tacape, deflagrada, no último dia 6, para combater o crime de maus tratos a animais, em Belém. Ao todo, a equipe policial da Divisão Especializada em Meio-Ambiente (DEMA) resgatou 16 galos da espécie conhecida como Índio Brasileiro usados em rinhas de briga, nas quais as aves eram forçadas a lutar até a morte de uma delas mediante apostas em dinheiro.

