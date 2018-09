Polícia Civil vai atuar na fiscalização de crimes eleitorais em 13 municípios do oeste do Pará

Delegado Nelson Silva particiopou de seminário em Belém sobre a atuação da polícia civil do Pará nas eleições 2018 — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nos municípios onde não houver presença da Polícia Federal, responsabilidade pela apuração também será da PC.

O efetivo da Polícia Civil será reforçado em Santarém e mais 12 municípios do oeste do Pará, para atuação suplementar em apoio à Polícia Federal na fiscalização aos crimes eleitorais no dia 7 de outubro, dia em que os eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governador.

Segundo o superintendente regional de Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas, em Santarém, como há presença da Polícia Federal, bem como em Mojuí dos Campos e Belterra, os infratores pegos em flagrante serão encaminhados à Delegacia da PF. Mas, se houver necessidade, o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) poderá ser lavrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

“Nós estaremos com equipes reforçadas com delegados, escrivães e investigadores no dia 7 de outubro em tosos os 13 municípios da nossa área de jurisdição. Os flagrantes são encaminhados para a Polícia Federal, e nos municípios onde não houver a presença da Polícia Federal, a responsabilidade pela apuração e coleta de provas para comprovar crimes eleitorais será da Polícia Civil”, informou delegado Nelson Silva.

Os municípios da 12ª RISP [Região Integrada de Segurança Pública] são: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Mojuí dos Campos, Santarém e Terra Santa.

Para orientar os delegados que atuarão nas eleições deste ano nos 13 municípios que integram a 12ª RISP, o superintendente regional da PC e o delegado delegado Germano do Vale, diretor da 16ª Seccional, participaram em Belém, nos dias 13 e 14 de setembro, do seminário denominado “Atuação da Polícia Civil do Pará nas Eleições 2018”.

Nos municípios onde a Polícia Civil ficará responsável pela apuração e coleta de provas para comprovar crimes eleitorais e nas investigações iniciais e instauração de inquérito, a PC também poderá efetuar autos de prisão em flagrante e conceder fiança nos crimes afiançáveis por Lei.

