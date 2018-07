Polícia combate o desvio de recursos públicos e corrupção em Santarém Novo, PA (Foto Reprodução G1)-

Operação teve como alvo órgãos públicos da prefeitura e residências de agentes públicos da gestão anterior. Entre os investigados está o ex-prefeito, ex-vice prefeito e ex-secretário de saúde.

A Polícia Civil realizou esta semana uma operação de combate a desvio de recursos públicos e corrupção em Santarém Novo, no nordeste do Pará. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém, Capanema e Santarém Novo. Os alvos foram órgãos públicos da prefeitura e residências de agentes públicos da gestão anterior, entre eles casas do ex-prefeito, ex-vice prefeito e ex-secretário de saúde.

A ação se referia à gestão anterior que atuou no município até o ano de 2016. A polícia investiga fraudes na contratação de servidores.

A denúncia é de que funcionários fantasmas eram cadastrados irregularmente na folha de pagamento da Secretaria de Saúde e outras pessoas recebiam os salários sem trabalhar para a prefeitura.

O material apreendido na operação vai ser periciado na capital paraense. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...