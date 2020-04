Polícia cumpre busca e apreensão na residência de três blogueiros no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de três blogueiros no Pará nesta terça (28). O G1 tenta contato com os investigados e aguarda retorno.

