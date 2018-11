Polícia cumpre mandado contra acusado de tráfico de drogas em Alenquer, PA

Acusado de tráfico de drogas teve a prisão decretada e cumprida nesta segunda-feira em Alenquer — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Rosinaldo Merencio chegou a ser preso, mas tinha sido liberado em audiência. Prisão ocorreu nesta segunda-feira.

A Polícias Civil e Militar de Alenquer, no oeste do Pará, cumpriu nesta segunda-feira (5) o mandado de prisão preventiva contra Rosinaldo Merencio dos Santos, acusado de tráfico de drogas.

O acusado chegou a ser preso em flagrante e Ministério Público apresentou denúncia. Mas, após audiência, Rosinaldo ficou em liberdade e deveria cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com o MP, os indícios eram suficientes e apontavam a autoria do crime pelo o acusado, que já não estava sendo localizado desde então e foi considerado fugitivo. Dessa forma, foi requerida a decretação da prisão preventiva.

O acusado foi levado para a delegacia do municípios e deve ser transferido para a Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém.

Do G1 Santarém

