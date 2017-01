Polícia cumpre mandado contra homem suspeito de estuprar neto de 4 anos

A mãe do menino, que também alega ter sido abusada pelo suspeito quando era menor, percebeu algo errado com o filho quando foi dar banho nele

A delegada Carla Tavares, da 73ª DP (Neves), informou que a polícia cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estuprar o próprio neto, de 4 anos.

Segundo informações do Dia, o menino, que teria sido abusado em uma casa na Rua Salvatori, no bairro Água Mineral, em São Gonçalo, é filho de sua enteada.

De acordo com as investigações, a mãe do menino, que também alega ter sido abusada pelo suspeito quando era menor, percebeu algo errado com o filho quando foi dar banho nele, e o levou no atendimento médico emergencial.

Confirmada as suspeitas, a delegada pediu a prisão preventiva do acusado à Justiça.

