Polícia cumpre mandado de busca em residência e empresa “OUROMAQ” em Novo Progresso

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em residência e também em uma empresa em Novo Progresso na manhã desta quinta-feira (27). O objetivo foi desvendar envolvimentos de pessoas com crimes e comercio ilegal de explosivos e associação criminosa.

A ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais determinados pela justiça na empresa “OUROMAQ” que fica localizada Na Avenida Orival Prazeres área central da cidade e na residência do proprietário “Odilson Ribeiro dos Santos (Gauchinho)” ele foi preso em via publica com mil (1000) detonadores dentro do veiculo.

Gauchinho foi preso na madrugada do dia 21 de Julho as 03h10mn, em via pública com o veículo Ford/Fiesta de cor preta placa AXI-4989 de Palmital-PR, com fortes sinais de embriaguez, prestou depoimento e foi liberado

De acordo com o delegado , o trabalho da equipe da Polícia Civil foi deflagrado logo no início da manhã e teve a companhia da Guarnição da Policia Militar. A operação foi comandada pelo delegado Daniel Matos.

Nos locais os policiais não encontraram nenhum vestígio de explosivos, nada foi apreendido na residência e na empresa,divulgou.

Apreensão

O empresário em depoimento deu duas versões sobre aquisição do produto; Para polícia Militar, Gauchinho relatou que ele mesmo foi buscar no Paraguay os detonadores, em depoimento para o Delegado negou a versão ; comprou de uma pessoa em Novo Progresso que não sabe o nome, não conhece,”ele aparece aqui e some”, disse Adilson ao Delegado.

Segundo o Delegado, os detonadores são de uso exclusivo do Exercito de origem nacional, podem ser usados para explodir pedras até para arrombar caixas eletrônicos.

As investigações estão sendo comandado pelo delegado Daniel Mattos, ninguém foi preso por enquanto, apenas foi cumprido o mandado de buscas e apreensão , na residência e na empresa que está sendo investigada”, esclareceu Daniel Mattos.

