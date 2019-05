Polícia cumpre mandado de prisão contra acusado de matar jovem itaitubense

(Foto:Reprodução)-Darley Douglas, acusado.

Prisão preventiva foi efetuada na manhã desta quinta-feira (9) em Jacareacanga.

A polícia civil do município de Jacareacanga cumpriu, na manhã desta quinta-feira (9), o mandado de prisão preventiva do acusado de matar o jovem itaitubense Warlison Miranda Silva, 28 anos, conhecido por Neguinho, fato ocorrido em março deste ano.

Darley Douglas de Oliveira Fernandes, vulgo “Bebel”, foi preso no próprio município, em um conjunto habitacional, após trabalho de investigação policial. Mandado foi cumprido pelo investigado João e Escrivão Soares, com apoio administrativo do Escrivão Ehoc Duarte.

O Crime

Foto:Reprodução/Vítima identificada como Warlison Miranda Silva, 28 anos.

O jovem itaitubense foi encontrado morto com tiros na cabeça e no corpo, nas proximidades de um bar em Jacareacanga, no dia 17 de março. Logo após o crime, um levantamento minucioso apontou dois suspeitos, que passaram a ser investigados pela polícia, mas não haviam sido encontrados.

Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido por disputa territorial do tráfico de drogas e acerto de contas por dívidas.

