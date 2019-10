Polícia cumpre mandado de prisão contra homem que roubou e matou policial civil

Foto:Divulgação Polícia Civil – Dayvison do Nascimento Santos de Brito, apontado de participação do crime de latrocínio contra o investigador da Polícia Civil do Pará, Wanglay Wallas Lima de Queiroz, em 13 de junho de 2018, foi preso nesta quarta-feira (02), pela da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que cumpriu mandado de prisão preventiva, por meio da agência de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar. O acusado estava no município de Pomerode, no Estado de Santa Catarina, no sul do País.

O crime contra o policial civil ocorreu por volta de 5 horas. A vítima estava a caminho de sua residência no momento em foi abordado por um grupo de criminosos, entre eles, estava Deyvison. O policial recebeu vários tiros e morreu no local. Wangley era investigador da Polícia no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago marajoara.

Segundo a DH, a equipe policial de Santa Catarina repassou informações sobre o paradeiro de Dayvison Brito ao serviço de Inteligência da PM do Pará, a fim de cumprir o mandado judicial. Um total de seis pessoas já foram identificadas pela polícia, sendo que três pessoas já foram presas, e dois homens identificados somente com os prenomes “Igor” e “Josué”, morreram em decorrência de intervenção de agente publico do Estado. A Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos segue com as investigações.

Por:Redação Integrada

02.10.19 23h01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...