Polícia cumpre mandados de prisão em operação contra fraudes na Prefeitura de Acará

(Foto:Reprodução) – Polícia Civil deflagrou nesta quarta (16) a Operação Peixe Grande. Investigação apura denúncias de fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, nepotismo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (16) em cumprimento a mandados de prisão temporária, na primeira fase da Operação Peixe Grande, da Polícia Civil em Acará, nordeste do Pará. Foram cumpridos também 18 mandados de busca e apreensão, incluindo a sede da Prefeitura de Acará e secretarias municipais.

A operação é resultado de investigações iniciadas com instauração de inquérito policial para apurar denúncias de possíveis fraudes em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, nepotismo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão focadas em fatos relativos à suposta fraude na licitação do lixo urbano; à licitação da assessoria jurídica; à licitação do lixo hospitalar e a suposta fraude na licitação do transporte. O G1 tenta contato com a Prefeitura de Acará.

Por G1 PA — Belém

