Polícia cumpre prisões em “bocas de fumo” em mais de cem municípios paraenses

A Operação Hades II foi deflagrada nas primeiras horas da manhã parar cumprir mandados referentes a tráfico de drogas em todo o Estado(Foto:Policia)

A Polícia Civil do Pará, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30) a Operação Hades II, em andamento em todo interior do Pará para cumprir mandados referentes a tráfico de drogas. As ações começaram à 6 horas atingem cidades localizadas nas 13 Regiões do interior do Pará, em mais de 100 municípios.

Até o final da manhã, já havia registro de prisões e drogas apreendidas em Santarém, Alenquer, Oriximiná, Abaetetuba, Juruti, Marabá, Monte Alegre, Castanhal, Soure e Capanema, com o cumprimento de 92 mandados judiciais e a prisão de 54 pessoas, sendo 45 homens e 09 mulheres. Houve ainda a apreensão de 2,5 quilos de drogas e 10 armas de fogo no interior paraense. Segundo a Polícia Civil, a operação vai se estender até o final do dia.

A Hades II é fruto de investigações que fundamentaram decisões judiciais para ações de enfrentamento ao tráfico de drogas ilícitas, principalmente em pontos de comercialização, conhecidos como “boca de fumo”.

Redação Portal ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...