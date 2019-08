Polícia de Jacareacanga procura por homem que teria estuprado enteada de oito anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)-Jhony Barbosa está sendo procurado pela Polícia Militar e Civil de Jacareacanga por suspeita de estupro de vulnerável. O caso foi registrado no domingo, dia 25, quando a companheira dele o teria deixado em casa com a filha dela (de oito anos) e quando a mãe da criança retornou a residência, encontrou a criança sangrando dentro do banheiro.

