Polícia de Santarém cumpre mandado de prisão contra homem por homicídio e estelionato

Uma operação das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem acusado de homicídio e estelionato em Santarém, oeste do Pará. A operação foi em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do estado.

Segundo as investigações, Wildemberg Barroso Viana é acusado de aplicar vários golpes, como venda de veículos usando documentos falsos. Ele estava sendo investigado há meses pelo Núcleo Inteligência da Polícia Civil.

Wildemberg seguia de carro pela avenida Plácido de Castro, no bairro Caranazal, quando foi abordado pelos policiais, recebeu voz de prisão e foi algemado. Na 16ª Seccional de Polícia Civil, prestou depoimento e foi levado ao presídio Sílvio Hall de Moura, em Cucurunã.

Fonte: G1 Santarém

