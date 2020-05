Policia de Santarém prende suspeito de assassinar ex-moradora de Novo Progresso Jozy Prezza e marido

Josielen e esposo que foram mortos em Santarém — Foto: Redes Sociais/ReproduçãoFacebook

A Polícia Civil investiga a morte de uma ex-moradora de Novo Progresso Jozielen M. Prezza (JOSY), que foi brutalmente assassinada com o marido após serem tirados de casa e levados para um matagal de fazenda onde foram assassinados em Santarém. “Josielen foi moradora de Novo Progresso onde teve sua infância e estudou, havia se casado e mudado para cidade de Santarém – distante 700km – no ano passado”.

Prisão

Neste final de semana a Policia de Santarém prendeu “Dionar Nunes Cunha Filho” , ex-diretor do INMETRO daquela cidade.

Leia mais:Ex-Moradora de Novo Progresso é brutalmente assassinada em Santarém

Segundo as investigações , Dionar é o principal suspeito apontado como mandante do assassinato do empresário Iran Parente e sua esposa, Josy Prezza (ex-moradora de Novo Progresso) , em fevereiro deste ano. “Dionar Nunes Cunha Filho” conhecido popularmente por Dionarzinho, foi preso neste domingo (03). Ele esta preso a disposição da justiça na penitenciaria Sílvio Hall de Moura (Cucurunã) em Santarém . O Jornal Folha do Progresso tenta contato com advogado do acusado.

Aguardem mais informações.

Amigos e familiares postaram nas redes sociais a noticia em fevereiro;veja

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DE JESO CARNEIRO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...