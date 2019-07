Polícia decide não indiciar Neymar em inquérito por acusação de estupro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso visto pela Reuters em junho, a mulher que acusa Neymar afirmou ter conhecido o jogador pelas redes sociais e que Neymar pagou para que ela viajasse e se hospedasse em um hotel de Paris, onde o crime teria sido cometido, no dia 15 de maio.

A Polícia Civil de São Paulo informou nesta terça-feira que recomendou o não indiciamento do atacante Neymar no caso em que uma modelo o acusou de estupro.

You May Also Like