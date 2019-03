Polícia desarticula boca de fumo após receber denúncia de furto em Mojuí dos Campos

Polícia apreendeu 43 papelotes de substâncias entorpecentes em Mojuí dos Campos — (Foto: Polícia Militar de Mojuí dos Campos)

A PM apreendeu 43 papelotes de substâncias entorpecentes, a quantia de R$ 397,00 e vários objetos resultados de furtos, segundo a polícia.

A Polícia Militar de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, desarticulou uma boca de fumo na madrugada desta quinta-feira (7), no bairro Cidade Alta II. No local, foram encontrados 43 papelotes de substâncias entorpecentes, além de diversos objetos resultado de furtos, de acordo com a PM.

O flagrante foi feito após a polícia ter recebido uma denúncia de um furto no bairro Centro. Os policiais realizaram diligências e encontraram a suspeita do crime, Rafaela Nascimento, de 22 anos. De acordo com a PM, a jovem confessou o crime e disse que havia furtado o produto para trocar por droga, na boca de fumo, localizada na Rua Antônio Walfredo.

Além de Rafaela, foram detidos Alciclei Silva de Lima, 25 anos, e Mayra Rayana de Sousa, 18, que estavam dentro da residência e são suspeitos de traficar drogas. Os três foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Além da droga, a polícia apreendeu a quantidade de R$ 397,00, dois aparelhos de DVD’s, doiscelulares, perfumes, um rádio portátil, um receptor Century e uma caixa de som JBL.

Fonte:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...