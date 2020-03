Polícia desarticula ‘boca de fumo’ em residência de mulher que dizia vender açaí para justificar movimentação

A mulher e o filho foram presos após ser pegos em flagrante com drogas enterradas no quintal.

Entorpecentes e dinheiro foram apreendidos e apresentados a UIPP do Santarenzinho — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após denúncias de que uma casa no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará, funcionava como ponto de venda de entorpecentes, a Polícia Civil esteve no local apontado e flagrou uma grande quantidade de drogas enterradas no quintal da residência. Segundo a Polícia, a mulher dizia que vendia açaí, para justificar a movimentação de pessoas na casa.

De acordo com as investigações, o filho dela também participava da venda de drogas. Os policiais fizeram monitoramento no local e constataram a grande movimentação na residência. Na tarde de sexta-feira (27), foram até a casa e perguntaram se havia drogas no local, mas a mulher negou, autorizou a entrada dos policiais e chegou a dizer que poderiam procurar à vontade.

Na residência, os policiais encontraram uma porção de drogas dentro de um saco plástico, dinheiro, e embalagens plásticas utilizadas para embalar os entorpecentes. À Polícia, o filho assumiu que vendia drogas no local e apontou onde o material estava enterrado no quintal.

Foram encontradas 33 petecas de pasta base de cocaína, duas pedras de crack, R$1.547 mil, além de um recipiente plástico de solução de bateria.

O material apreendido e os dois suspeitos foram apresentados a UIPP do bairro Santarenzinho para os devidos procedimentos legais. A mulher, já havia sido presa outras duas vezes por tráfico de drogas, e o filho também preso duas vezes pelo mesmo motivo.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

28/03/2020 11h20

