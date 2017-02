Polícia desarticula comércio ilegal de armas em Tomé-Açú, no Pará

Foram encontradas 22 armas e diversas munições em veículo.

Apreensão aconteceu na zona rural do município na última segunda, 6.

As Polícias Civil e Militar desarticularam na última segunda-feira (6) um comércio de armas clandestinas no município de Tomé-Açú, no nordeste do Pará. No total, 22 armas e diversas munições de diferentes calibres e dois homens foram presos na ação.

De acordo com a Polícia, policiais militares abordaram um veículo em uma barreira policial realizada no ramal da Água Branca, na zona rural de Tomé-Açú. Após a fiscalização no veículo foram encontradas 22 armas, na maioria de fabricação caseira. Os dois homens que estava no veículo afirmaram em depoimento que as armas seriam utilizadas para caça.

As armas foram apreendidas e os acusados presos e autuados pelo crime de comercialização de armas de fogo sem autorização.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...