Polícia desarticula esquema de desmatamento em 2 municípios.

Cinco caminhões, dois tratores, motosserras e 153 toras de madeiras. Esses foram as apreensões realizadas pela Polícia Civil durante uma operação contra o desmatamento ilegal nos municípios de Dom Eliseu e Ulianópolis, no nordeste paraense, finalizada na última quinta-feira (3). Os resultados da operação foram divulgados nesta sexta-feira (4) pela Polícia Civil. Ao todo foram lavrados três procedimentos contra os responsáveis pelos crimes.

A operação começou depois que a Polícia Civil recebeu denúncias obre a prática ilegal de extração e transporte de madeira para ser comercializada na região. Uma equipe da Dema (Delegacia de Meio Ambiente) foi enviada para a região e constatou os crimes. Todo os acusados responderão pelos crimes de receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir licença do órgão ambiental; por comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade, e por construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Todos os crimes são previstos da Lei de Crimes Ambientais.

