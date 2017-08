Polícia desarticula fraudes em declarações de imposto de renda

Agentes da Polícia Federal no Pará cumprem dois mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belém na manhã desta desta terça-feira (29), dentro da Operação Provérbios. O Objetivo é desarticular um esquema de diversas declarações de imposto de renda com dados falsos, sem saldo a restituir, o que pode configurar crime de falsidade ideológica.

