Polícia desarticula ponto ilegal de venda de armas de fogo no Pará

— Foto: Reprodução / Polícia Civil-Polícia desarticula ponto ilegal de venda de armas de fogo em Nova Esperança do Piriá, no Pará

Os policiais apreenderam uma espingarda, dezenas de munições e outros materiais na casa de um homem, que foi preso em flagrante.

Um ponto ilegal de comércio de armas de fogo foi desarticulado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24) em Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado. Na casa, localizada na rua João XXII, uma espingarda, dezenas de munições e outros materiais foram apreendidos pelos policiais. O dono do imóvel foi preso e autuado em flagrante.

O delegado Erisson Leal explicou que a ação partiu de uma denúncia anônima e uma equipe foi ao local iniciar as investigações. “Solicitamos ao proprietário da casa informações, tendo o mesmo relatado possuir uma espingarda. Ele autorizou a entrada e encontramos a arma”, disse.

Segundo Leal, os policiais verificaram os fundos da casa em um galpão e encontraram os demais materiais apreendidos, entre eles 11 unidades de estojos para calibre 32; cinco estojos calibre 28; três estojos de calibre 36; oito munições intactas de calibre 20; 13 munições intactas de calibre 32; 24 pacotes pequenos de balins e 47 unidades de espoletas.

Por G1 PA — Belém

